ناد إنجليزي يضم لاعب "مسجون" لقائمته.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

أثار نادي مانسفيلد تاون، الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، جدلا واسعا، بإدارج لاعب يقضي حاليا عقوبة السجن، في قائمة موسم 2025-26.

وشهدت قائمة مانسفيلد تاون، وجود مهاجمه لوكاس أكينز، الذي يقضي عقوبة السجن 14 شهرا، لإدانته بالتسبب في وفاة شخص.

وتسبب مهاجم مانسفيلد تاون صاحب الـ36، في وفاة شخص كان يركب دراجة صدمه بسيارته، في مارس 2022.

وتوفي هذا الشخص بعد 10 أيام من الحادث، واعتراف اللاعب بذنبه في أبريل الماضي.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، قد يتم الإفراج عن أكينز، بعد قضاء نصف المدة، وهكذا يمكن أن يعود للملاعب في نهاية العام الحالي.

وقال النادي في بيان رسمي: "سيتم مراجعة وضع لوكاس عند الإفراج عنه من السجن ولن يتم الإدلاء بأي تعليق إضافي في الوقت الحالي".