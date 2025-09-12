مباريات الأمس
"تعاقدنا معه منذ ست سنوات".. آرني سلوت يثير الجدل بشأن إيزاك

02:59 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

أثار آرني سلوت المدير الفني لنادي ليفربول، بشأن التعاقد مع إلكساندر إيزاك صفقة الريدز الجديدة والذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي: " "أكثر ما يُسعدني هو إتمام صفقة إيزاك بنجاح، ريتشارد والإدارة، الجميع عمل بجد لإتمام هذه الصفقة".

وفي تصريح مثير للجدل، أضاف: "علينا أن نُحسّنه تدريجيًا، لم نُوقع معه خلال الأسبوعين المقبلين، بل تعاقدنا معه منذ ست سنوات!".

وعن استبعاد كييزا من قائمة دوري أبطال أوروبا، أوضح: "كان الأمر صعبًا عليّ، وهو صعب عليه أيضًا، بالطبع لم يكن سعيدًا بهذا القرار، لكنه تفهم الدوافع".

واختتم: "لقد قدّم الإجابة التي تتمنى سماعها من لاعب، وسيكون حاضرًا للمساعدة في الكؤوس الأخرى وفي الدوري الإنجليزي الممتاز".

