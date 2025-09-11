مباريات الأمس
بعد ظهوره مع الفريق الأول.. 10 معلومات عن المصري كريم أحمد لاعب ليفربول

07:52 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، الظهور الأول للاعب المصري الشاب كريم أحمد، بعدما كان يتدرب مع الناشئين سابقًا.

وكان فريق ليفربول قد نشر مقطع فيديو لتدريبات الفريق ظهر فيه كريم أحمد يتدرب رفقة إيزاك وفيديريكو كييزا وباقي لاعبي الفريق الأول.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن اللاعب كريم أحمد كالتالي:

- وُلد كريم أحمد في 18 فبراير 2007 في إنجلترا، لأبوين مصريين.

- انضم إلى أكاديمية ليفربول في سن 6 سنوات، وتدرج في الفئات السنية للنادي.

- يُجيد اللعب في مركز صانع الألعاب (رقم 10)، كما يلعب كمهاجم وجناح هجومي.

- سجل في أول ظهور له مع فريق تحت 18 عامًا في ديسمبر 2022، في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب ضد بورنموث.

- مثّل فريق تحت 18 عامًا وسجل 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، وشارك في دوري الشباب الأوروبي ضد بولونيا ولايبزيج.

- وقع أول عقد احترافي مع ليفربول في 23 يوليو 2025.

- تم تصعيده إلى الفريق الثاني لليفربول في يوليو 2025، وشارك في تدريبات الفريق الأول تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

- من أبرز مبارياته كانت أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الموسم الماضي لفئة تحت 18 عامًا، حيث سجل هدفين رغم خسارة فريقه بنتيجة 3-2.

-لفت أنظار أندية كبرى في البريميرليج مثل مانشستر سيتي، إيفرتون، وليفربول بعد تألقه في إحدى مسابقات الهواة.

تم استدعاؤه لمنتخب مصر تحت 18 عامًا، وشارك في معسكر منتخب تحت 20 عامًا بقيادة المدرب أسامة نبيه في يوليو الماضي.

كريم أحمد لاعب ليفربول كريم أحمد ليفربول معلومات عن كريم أحمد لاعب ليفربول
