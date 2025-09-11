مباريات الأمس
قٌبلة روبن نيفيز وأرملة ديوجو جوتا تثير الجدل.. ما القصة؟

04:38 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب - محمد القرش:

شن روبن نيفيز، صديق ديوجو جوتا وزميله السابق في الفريق، هجومًا عنيفًا على مجلة برتغالية بعد أن نشرت صورة على الصفحة الأولى، حيث ظهر وكأنه في علاقة رومانسية مع أرملة نجم ليفربول.

نيفيز يساند أسرة جوتا

ودخل عالم كرة القدم في حالة حداد بعد وفاة جوتا (28 عامًا) وشقيقه أندريه بشكل مأساوي في حادث سيارة في بداية شهر يوليو بإسبانيا.

ولم يتأثر الكثيرون بوفاة جوتا أكثر من قائد ولفرهامبتون السابق نيفيز، الذي تم رصده وهو حزين في الجنازة، حيث كُشف الأسبوع الماضي عن وشم جديد على ساقه وهو يعانق زميله الراحل.

وظهر روبن الذي تزوج من ديبورا لورينكو منذ أكثر من عقد، كشخصية داعمة باستمرار لأرملة جوتا، روت كاردوسو، وبقية أفراد أسرتهما منذ الحادث المأساوي.

تزوج جوتا، الذي ترك وراءه ثلاثة أبناء، من روت قبل أيام قليلة من وفاته هو وشقيقه في حادث طريق.

قُبلة نيفيز وأرملة جوتا تثير الجدل

ونشرت مجلة "تي في جويا" البرتغالية أمس الأربعاء مقالاً ركز على العلاقة الوثيقة التي تربط نيفيز بروتي وبقية أفراد عائلة جوتا، وحمل المقال عنوان "بعد الموت: كيف تلجأ أرملة ديوجو جوتا إلى صديقه المقرب"، وأُرفقت صورة لروبن وروت وهما "يتبادلان القبلات".

ولجأ نيفيز إلى مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء في بيانٍ مطول: "مساء الخير، أؤمن دائمًا بالخير في الناس، وقد حُذِّرتُ من ذلك، وتعرضتُ للخداع بالفعل، ولا أتمنى الشر لأحدٍ أبدًا".

وأضاف: "الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة لا يستحق السعادة، تمامًا كما لم يكن اختياره سعيدًا، أنا وزوجتي، معًا منذ أكثر من 11 عامًا، سعداء، مع عائلة تجعلني فخورًا، ولم نتورط في أي جدل قط خلال 11 عامًا".

وأوضح: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمساعدة روت وعائلتها،اختيار هذه الصورة مؤسفٌ تمامًا، تمامًا كاختيارها ونشرها".

وواصل: "أنا أحترم أن يكون لكل شخص عمله، وأنا أحترم أن كل شخص يريد أن يبذل قصارى جهده، وأنا لا أحترم أولئك الذين لا يحترمون الآخرين".

واختتم: "أكرر، أنا فخور بالمرأة التي أملكها، بعائلتي، نحن فخورون بروتي، بالقوة التي امتلكتها، نحن هنا لندعمها مهما كلف الأمر، فهي تعلم ذلك، شكرًا لك".

