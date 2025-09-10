مباريات الأمس
جميع المباريات

عمر مرموش آخرهم.. 9 لاعبين يغيبون عن ديربي مانشستر سيتي واليونايتد

07:54 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أيام قليلة تفصلنا عن ديربي من العيار الثقيل، يجمع بين فريقي مانشستر سيتي وغريمه مانشستر يونايتد، وذلك يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن الديربي العديد من اللاعبين البارزين، يأتي على رأسهم الدولي المصري عمر مرموش، والذي تعرض للإصابة مع منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو.

وأصبح عمر مرموش تاسع لاعب من مانشستر سيتي مرشح للغياب عن الديربي بسبب الإصابة، مقابل 4 لاعبين من مانشستر يونايتد.

حيث من المنتظر أن يغيب عن صفوف مانشستر سيتي، بالإضافة لعمر مرموش، الإنجليزي جون ستونز والفرنسي ريان شرقي و الكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإنجليزي كالفين فيليكس والكرواتي يوشكو جفارديول والأوزبكي عبد القادر خوسانوف والإنجليزي فيل فودين والبرازيلي سافينيو.

بينما يغيب عن صفوف مانشستر يونايتد بسبب الإصابة الأرجنتيني اليساندرو مارتينيز والبرازيلي ماتيوس كونيا والإنجليزي ماسون ماونت والبرتغالي ديوجو دالوت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

