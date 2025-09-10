بوليفيا تتمسك بآمالها في التأهل لمونديال 2026 بالفوز على البرازيل



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تمسك منتخب بوليفيا بآماله في التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم 2026 بالفوز على ضيفه البرازيلي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء.

هدف منتخب بوليفيا أمام البرازيل

وسجل منتخب بوليفيا الهدف من ركلة جزاء سددها لاعبه ميجيل أنخيل تيرسيروس بالدقيقة (45+4).

ترتيب بوليفيا والبرازيل

ورفع المنتخب البوليفي رصيده إلى النقطة 20 في المركز السابع بفارق 8 نقاط عن منتخبات باراجواي، البرازيل، أوروجواي وكولومبيا أصحاب المراكز من السادس.

وتأهل بذلك منتخب بوليفيا إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 بفارق نقطتين عن منتخب فنزويلا صاحب المركز الثامن.

نظام التأهل لكأس العالم 2026 من قارة أمريكا الجنوبية

وتتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الست الأولى مباشرة إلى كأس العالم 2026 فيما يخوض المنتخب صاحب المركز السابع الملحق العالمي المؤهلة للمونديال.