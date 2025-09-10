مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

- -
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

- -
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

"12 هدفًا في لقاء واحد" نتائج مباريات اليوم الثلاثاء بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026

12:21 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - محمد عبد السلام:

أقيمت العديد من المباريات في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، أمس الثلاثاء، والتي شهدت ندية وإثارة كبيرة وتسجيل العديد من الأهداف.

ومن أبرز مباريات أمس الثلاثاء، فوز منتخب النرويج على نظيره منتخب مولدوفا بنتيجة 11-1، وفاز أيضا المنتخب البرتغالي على المجر بنتيجة 3-2.

نتائج مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

أرمينيا ضد أيرلندا - (2-1)

أذربيجان ضد أوكرانيا - (1-1)

فرنسا ضد أيسلندا - (2-1)

قبرص ضد رومانيا - (2-2)

صربيا ضد إنجلترا - (0-5)

المجر ضد البرتغال - (2-3)

البوسنة والهرسك ضد النمسا - (1-2)

النرويج ضد مولدوفا - (11-1)

ألبانيا 1 ـ 0 لاتفيا

