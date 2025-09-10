مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

- -
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

- -
02:30

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

"يتعلق بالريدز".. قرار من محمد صلاح بعد تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو

12:11 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح وعمر مرموش
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (1)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (3)
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح خلال مباراة مصر وإثيوبيا (2)
  • عرض 11 صورة
    عمرو الجزار ومحمد صلاح
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
  • عرض 11 صورة
    محمد صلاح (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يغادر النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، معسكر منتخب مصر مباشرة من بوركينا فاسو إلى إنجلترا للانضمام إلى تدريبات فريقه.

نتيجة مصر وبوركينا فاسو

وشارك صلاح في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكشف مصدر في تصريحات خاص لمصراوي: "أن صلاح لن يعود مع بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، لكنه سيتجه مباشرة إلى إنجلترا بطائرة خاصة وفرها له فريق ليفربول".

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، حيث ستقلع الطائرة بعد ساعات قليلة من الآن متجهة إلى مصر.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي نظيره منتخب جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وفي السياق ذاته، يسعى فريق ليفربول إلى استعادة محمد صلاح في أقرب وقت، من أجل الاستعداد لمباراة الريدز المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويلاقي فريق ليفربول نظيره بيرنلي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح منتخب مصر موعد مباراة ليفربول المقبلة سفر محمد صلا لإنجلترا عودة صلاح لإنجلترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قطر: أمريكا أبلغتنا بالهجوم الإسرائيلي بعد وقوعه بـ10 دقائق
* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة