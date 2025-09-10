كتب - يوسف محمد:

يغادر النجم المصري محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي، معسكر منتخب مصر مباشرة من بوركينا فاسو إلى إنجلترا للانضمام إلى تدريبات فريقه.

نتيجة مصر وبوركينا فاسو

وشارك صلاح في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكشف مصدر في تصريحات خاص لمصراوي: "أن صلاح لن يعود مع بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، لكنه سيتجه مباشرة إلى إنجلترا بطائرة خاصة وفرها له فريق ليفربول".

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب المصري إلى القاهرة، صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري، حيث ستقلع الطائرة بعد ساعات قليلة من الآن متجهة إلى مصر.

موعد مباراة مصر وجيبوتي

يذكر أن منتخب مصر سيلتقي نظيره منتخب جيبوتي يوم 6 أكتوبر المقبل، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة ليفربول المقبلة

وفي السياق ذاته، يسعى فريق ليفربول إلى استعادة محمد صلاح في أقرب وقت، من أجل الاستعداد لمباراة الريدز المقبلة أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويلاقي فريق ليفربول نظيره بيرنلي، يوم الأحد المقبل الموافق 14 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

