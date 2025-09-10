مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

09:00 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    زوجة نيمار تحضر مباراة في الدوري الأمريكي (1)
    زوجة نيمار تحضر مباراة في الدوري الأمريكي (2)
    نيمار وزوحته يستمتعان أثناء متابعة مباراة في الدوري الأمريكي
    زوجة نيمار تحضر مباراة في الدوري الأمريكي (3)
كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البرازيلي نيمار لاعب سانتوس البرازيلي، برونا بيانكاردي، سر ارتدائها قناع وجه أثناء حضور مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية بين لوس أنجلوس تشارجرز وكانساس سيتي تشيفز.

وحضر نجم سانتوس نيمار المباراة رفقة شريكته المباراة، التي انتهت بفوز لوس أنجلوس تشارجرز.

وظهرت زوجة نيمار، وهي ترتدي قناعا للوجه، وكشف موقع "POPTime" السر، وذكر أنها ارتدته بسبب إصابتها بالعدوى وتورم شفتيها.

وأعلن نيمار علاقته بعارضة الأزياء بيانكاردي، صاحبة الـ31 عاما، في يناير 2023، ولديهما طفلان، مافي التي ولدت في أكتوبر 2023، وميل التي وُلدت في يوليو 2025.

