سر ارتداء زوجة نيمار قناع وجه في مباراة بالدوري الأمريكي؟

كتبت-هند عواد:

كشفت زوجة البرازيلي نيمار لاعب سانتوس البرازيلي، برونا بيانكاردي، سر ارتدائها قناع وجه أثناء حضور مباراة في دوري كرة القدم الأمريكية بين لوس أنجلوس تشارجرز وكانساس سيتي تشيفز.

وحضر نجم سانتوس نيمار المباراة رفقة شريكته المباراة، التي انتهت بفوز لوس أنجلوس تشارجرز.

وظهرت زوجة نيمار، وهي ترتدي قناعا للوجه، وكشف موقع "POPTime" السر، وذكر أنها ارتدته بسبب إصابتها بالعدوى وتورم شفتيها.

وأعلن نيمار علاقته بعارضة الأزياء بيانكاردي، صاحبة الـ31 عاما، في يناير 2023، ولديهما طفلان، مافي التي ولدت في أكتوبر 2023، وميل التي وُلدت في يوليو 2025.