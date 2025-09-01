موعد أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب سيخوض تدريبه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام.

وجاء ذلك في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات)

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)