مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

موعد أول تدريب لمنتخب مصر استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا

04:16 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

منتخب مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أوضح إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن المنتخب سيخوض تدريبه في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد السلام.

وجاء ذلك في إطار الاستعداد لمباراة إثيوبيا المقرر لها العاشرة مساء 5 سبتمبر من الشهر الجاري باستاد القاهرة في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر مباراته الثانية يوم 9 سبتمبر أمام منتخب بوركينا فاسو على استاد 4 أغسطس ببوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2025 والتي تضم مصر وبوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا بيساو.

ترتيب مجموعة مصر

1- منتخب مصر - 16 نقطة (6 مباريات)

2- بوركينا فاسو - 11 نقطة ( 6 مباريات)

3- سيراليون - 8 نقاط (6 مباريات)

4- إثيوبيا - 6 نقاط ( 6 مباريات)

5- غينيا بيساو - 6 نقاط ( 6 مباريات)

6- جيبوتي - نقطة واحدة ( 6 مباريات)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ترتيب مجموعة مصر منتخب مصر تدريب منتخب مصر حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تم الاعتماد.. موعد إعلان تطبيق زيادات أسعار شرائح الكهرباء الجديدة - خاص
250 جنيهًا للسكني و5 أضعاف للتجاري.. بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم
محيي الدين: أعمق أزمات اقتصاد مصر لا تزال قائمة.. وأقترح الإصلاح بعيدا عن صندوق النقد
"التعليم" تعلن موعد إتاحة الكتب الإلكترونية لطلاب الثانوية 2026
بعد قرار المركزي.. البنوك تتسابق لخفض الفائدة- تغطية خاصة
"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة