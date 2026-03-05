افتتحت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم الخميس، منفذ السلع الغذائية ومنتجات الألبان التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك على هامش جولتها التفقدية الموسعة بالمركز.

جرى الافتتاح بحضور سلامة محمد، رئيس المركز، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، في إطار خطة المحافظة الشاملة للتوسع في تدشين المنافذ الثابتة والمتحركة الرامية إلى توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

تفقدت المحافظ أجنحة المنفذ المختلفة، حيث أشادت بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على تلبية احتياجات الأسر الواحاتية، مؤكدة أن أسعارها جرى تحديدها لتناسب محدودي الدخل. وفي سياق متصل، وجهت "مجدي" بضرورة التوسع في إنشاء المنافذ لتغطي كافة قرى المركز والمناطق النائية التابعة له، لضمان وصول الدعم الغذائي لكل مواطن على أرض الفرافرة، مع التشديد على ضرورة استمرارية تدفق المنتجات بانتظام.

أصدرت محافظ الوادي الجديد تكليفات مباشرة بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز الفرافرة والجهات المعنية، لضمان دعم هذه المنافذ بكميات كافية من السلع الغذائية المخفضة بصفة دورية.

كما شددت على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية المستمرة داخل المركز لضبط الأسعار ومنع أي محاولات للاحتكار، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأهالي.