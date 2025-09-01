مباريات الأمس
قائمة منتخب مصر للشباب استعدادا لكأس العالم 2025

02:56 م الإثنين 01 سبتمبر 2025

منتخب مصر للشباب (1)

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 20 عاما بقيادة، أسامة بيه، القائمة النهائية لمعسكر شهر سبتمبر استعدادا لكأس العالم تشيلي 2025.

وشهدت القائمة الكثير من المحترفين، أمثال، عمر خضر وسليم طلب وتيبو جابرييل وعمرو خالد بيبو ورضوان حمزاوي.

قائمة منتخب مصر للشباب

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب - أحمد منشاوي - حازم جمال.

الدفاع: محمد سمير - أحمد نايل - أحمد عابدين - عبد الله بوستانجي - معتز محمد - معاذ عطية - مؤمن شريف - مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد كباكا - محمد السيد - أحمد وحيد - سيف سفاجا - سليم طلب - تيبو جابرييل - عمر عبد المجيد - رضوان حمزاوي - محمد عبد الله - عمر سيد معوض - ياسين عاطف - حامد عبد الله - عمرو بيبو - أحمد شرف - عمر خضر.

الهجوم: أدهم كرم - أيمن أمير - محمد هيثم.

