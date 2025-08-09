كتب- نهى خورشيد:

أوضح علي معلول نجم الأهلي السابق العائد إلى ناديه الأم، الصفاقسي التونسي، كواليس انتقاله إلى الأهلي وطموحه معه.

قال علي معلول: "جاءتني عروض كثيرة، خاصة من أوروبا، لكن بعد ذلك، ولحكمة من الله، لم يحدث ما كنت أريده، جاءني عرض الأهلي المصري، واخترت في ذلك الوقت أن أخرج، ووجدتها فرصة جيدة لخوض تجربة جديدة. ذهبت إلى مصر عام 2016، وحتى بعد أن ذهبت، كنت دائماً أتابع فريقي، لأن النادي الرياضي الصفاقسي هو الذي له الفضل الكبير في كل ما وصلت إليه اليوم. كنت أتابع النادي وأتابع حتى اللاعبين الموجودين، واعتبرت أن الخطوة التي قمت بها في ذلك الوقت كانت ضرورية".

وأضاف: "ذهبت إلى مصر وقدمت مسيرة جيدة، واليوم أعود إلى النادي الأم كرد جميل. الحمد لله، كانت تجربة ناجحة على جميع المستويات، سواء كروياً أو على صعيد حب الناس والتقدير والاحترام. الحمد لله، تركت أثراً طيباً هناك، ولم يكن الأمر سهلاً أبداً أن يكون لاعب أجنبي ويترك تلك البصمة ويقدم تلك المسيرة أو يقضي تلك السنوات في الأهلي".

وأتم حديثه: " حاولت أن أكون أول تونسي يحقق إنجازات كبيرة تبقى حاضرة هناك، قلت عندما جئت: وجدت فرصة لأكون موجوداً، ولم يكن ممكناً أن أرى فريقي وأتجاهله، فهذا واجبي. وكما كانت تجربتي ناجحة في النادي الرياضي الصفاقسي وفي الأهلي، فإن شاء الله هنا أيضاً سأعود هذا العام لأحاول أن أكمل تجربتي الناجحة، وأحاول أن أقدم، بقدر ما أستطيع، شيئاً من الذي قدمه لي النادي الرياضي الصفاقسي".