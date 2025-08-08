كتب - يوسف محمد:

اختير النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائد منتخب مصر الأول ضمن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية "البالون دور"، التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

وكانت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، أعلنت أمس الخميس الموافق 7 أغسطس الجاري، عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025، التي ضمت محمد صلاح، كذلك الفرنسي عثمان ديمبلي، بالإضافة إلى النجم المغربي أشرف حكيمي.

وتعد هذه المرة السادسة، التي يتواجد فيها محمد صلاح في قائمة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، حيث سبق له التواجد في القائمة 5 مرات من قبل.

واعتاد النجم المصري في السنوات الأخيرة، على تحقيق الكثير من الألقاب والجوائز الفردية، حيث تمكن من حصد جائزة لاعب الموسم في إنجلترا من قبل رابطة الكتاب مرتين، بالإضافة إلى تتويج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي أيضًا.

كما نجح صلاح في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي، 4 مرات من قبل موسم 2017-2018، 2018-2019، 2021-2022 و2024-2025.

وعلى الرغم من اعتياد صلاح الصعود إلى منصات التتويج لاستلام الكثير من الجوائز الفردية، إلا أنه كان يخطف دائما الأنظار في حرصه المستمر على مشاركته زوجته في كل النجاحات التي يقدمها.

وفي عام 2021، على الرغم من تواجد محمد صلاح في موناكو خلال حفل القدم الذهبية لأفضل لاعب في العالم تجاوز الـ 28 عاما، الذي توج بها النجم المصري، إلا أنه لم يصعد إلى المنصة لاستلام جائزته وفضل أن تقوم زوجته باستلام الجائزة بدلا منه تكريما لها.

وتتواجد ماجي صادق زوجة نجم ليفربول بجانبه في الكثير من المناسبات المختلفة، حيث تظهر خلال متابعتها له في الكثير من المباريات سواء في البريميرليج أو في البطولات القارية المختلفة.

وتحرص ماجي دائما على الاحتفال رفقة نجم ليفربول بالبطولات المختلفة والإنجازات الشخصية التي يحققها الفريق، هو ما يظهر من خلال تواجدها بجواره خلال الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي 2024-2025.

