محمد صلاح و 9 لاعبين من باريس.. قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

كتبت-هند عواد:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم "الكرة الذهبية"، مكونة من 30 لاعبا بينهم تسعة لاعبين من باريس سان جيرمان.

عادل باريس سان جيرمان، رقم ريال مدريد القياسي عام 2018، عندما ضمت قائمة المرشحين 9 لاعبين من الفريق.

وشهدت القائمة وجود المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي لعب 57 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 37 هدفا وقدم 24 تمرية حاسمة، وتوج بالدوري الإنجليزي، ويدخل صلاح ضمن قائمة المرشحين للمرة السادسة، وكان المركز الخامس عام 2022، أفضل تصنيف له.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم، كالآتي: جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان.

إضافة إلى كل من:

دينزل دومفريز – إنتر ميلان

سيرهو جيراسي - بوروسيا دورتموند

فيكتور جيوكيريس – سبورتنج لشبونة

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي

أشرف حكيمي – باريس سان جيرمان

هاري كين – بايرن ميونخ

خفيتشا كفاراتسخيليا – نابولي سابقا وباريس سان جيرمان

روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة

أليكسيس ماك أليستر – ليفربول

لاوتارو مارتينيز – إنتر ميلان

كيليان مبابي – ريال مدريد

سكوت ماكتوميناي - نابولي

نونو مينديز – باريس سان جيرمان

جواو نيفيز – باريس سان جيرمان

مايكل أوليس – بايرن ميونخ

كول بالمر - تشيلسي

بيدري - برشلونة

رافينيا - برشلونة

ديكلان رايس - أرسنال

محمد صلاح - ليفربول

فيرجيل فان ديك - ليفربول

فينيسيوس جونيور – ريال مدريد

فيتينها – باريس سان جيرمان

فلوريان ويرتز – باير ليفركوزن سابقا وليفربول حاليا

لامين يامال - برشلونة