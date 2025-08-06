أغلى 50 صفقة في تاريخ كرة القدم.. مصري وحيد ضمن القائمة

كتب - نهى خورشيد

دخل الدولي المصري عمر مرموش، نجم منتخب مصر ومانشستر سيتي الحالي، قائمة أغلى 50 صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، بعد انضمامه إلى السماوي في يناير الماضي قادماً من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 63.48 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة lentedesportiva العالمية، احتل مرموش المركز الأخير في القائمة التي تصدرها النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، يليه الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

ورغم مشاركة مرموش في 25 مباراة مع مانشستر سيتي وتسجيله 8 أهداف وصناعة 3 آخرين، فإنه لم يتمكن من التسجيل في أي من البطولات الخارجية، أبرزها دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، التي شهدت خروج الفريق من دور الـ16 أمام الهلال السعودي، بجانب خسارة نهائي كأس الاتحاد أمام كريستال بالاس.

وبعد تواجده في القائمة، أصبح مرموش أغلى لاعب عربي في التاريخ بصفقته القياسية، متجاوزاً أرقام لاعبين كبار، بجانب احتلاله مركزاً متقدمًا ضمن أغلى 10 صفقات بيع في تاريخ الدوري الألماني (البوندسليجا).