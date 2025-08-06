مباريات الأمس
"بسبب المنتخب".. نيمار يهاجم أنشيلوتي برسالة قوية

06:51 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

ردّ النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي والهلال الأسبق، على أنباء عودته المرتقبة لمنتخب البرازيل.

ووجه نيمار رسالة قوية إلى أنشيلوتى المدير الفني للسيليساو عقب مباراة ودية فريقه سانتوس ضد يوفنتوس: "لا أحتاج لإثبات أي شيء لأي أحد".

وكانت الودية شهدت حضور المدرب كارلو أنشيلوتي وطاقمه الفني لمتابعة أداء نيمار، الذي بدأ مؤخراً في استعادة مستواه بعد سلسلة من الإصابات.

وشارك نيمار في خمس مباريات متتالية كاملة للمرة الأولى منذ أغسطس 2022، بعد أن غاب عن التوقف الدولي الأخير في يونيو، والذي ضمن خلاله المنتخب البرازيلي تأهله رسمياً إلى مونديال 2026.

والجدير بالذكر أن نيمار سجل ثلاثة أهداف في تسع مباريات مع سانتوس منذ عودته.

نيمار دا سيلفا سانتوس المنتخب البرازيلي كأرلو أنشيلوتي منتخب البرازيل
