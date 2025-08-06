كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان رسمي، استشهاد سليمان العبيد لاعب فريق خدمات الشاطئ والمنتخب الفدائي السابق، بعد استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وولد سليمان العبيد الملقب بـ"الغزال"، "الجوهرة السمراء"، "هنري فلسطين"، "بيليه الكرة الفلسطينية"، يوم 24 مارس 1984، في غزة، ولديه ولدان وثلاث بنات.

وبدأ سليمان العبيد مسيرته في نادي خدمات الشاطئ. ثم انتقل إلى الضفة الغربية، ملتحقا بصفوف نادي مركز شباب الأمعري، خلال الفترة من 2009 إلى 2013، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

وبعدها عاد العبيد إلى خدمات الشاطئ، قبل أن ينضم إلى نادي غزة الرياضي، وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية، قبل أن يعود مرة أخرى إلى ناديه الأم ويحصد لقب الهداف مرة أخرى.

جدير بالذكر أن العبيد لعب 24 مباراة دولية مع منتخب فلسطين، سجل خلالها هدفين، وطوال مسيرته تخطى الـ100 هدف.

