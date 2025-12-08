عاد مرة أخرى الحديث عن الأزمات بين محمد صلاح نجم ليفربول الحالي وزميله السابق ساديو ماني المحترف الحالي بصفوف النصر بعد صورة نشرها الأخير عبر حسابه بمنصة إكس.

أزمات محمد صلاح وساديو ماني

الصورة نشرها ماني قبل دقائق معدودة من إعلان ليفربول التشكيل الرسمي لمباراتهم أمام ليدز يونايتد مساء السبت إذ ظهر ضاحكًا في وقت تم إعلان تواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء خلال اللقاء وهو ما دفع العديد من متابعينه عبر حساب إكس لتويجه سؤالاً حول كون نشر الصور يتعلق بمحمد صلاح، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وكانت الخلافات يتم الحديث عنها دائمًا بينهما بسبب عدم التمرير لبعضهما البعض خلال المباريات.

ولا يعد الحديث عن الأزمات بين صلاح وماني خلال فترة تواجدهما بليفربول من نسخ خيال الجماهير بل اعترف النجم المصري بذلك في مقابلة مع "فرانس فوتبول".

صلاح قال خلال المقابلة:"نعم كان هناك توتر مع ساديو لكننا حافظنا على احترافيتنا طوال الوقت، لا أعتقد أن ذلك أثر على الفريق، من الطبيعي أن يرغب المرء في المزيد، وأنا أتفهم ذلك، فهو منافس خارج الملعب، لم نكن قريبون جدًا، لكننا كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض".

غضب ماني في مباراة بيرنلي

ولعل الخلاف ظهر واضحًا حين استبدل كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول ماني بمباراة بيرنلي بالدوري الإنجليزي موسم 2019/20 إذ ظهر السنغالي غاضبًا بسبب عدم تمرير محمد صلاح كرة له كانت تجعله أمام فرصة محققة للتسجيل.

ساديو ماني قال عن هذه اللقطة خلال تواجده في بودكاست مع ريو فرديناند: "محمد صلاح لاعب عظيم، الجميع يقول إن هناك منافسة بيننا، لكن لا أعتقد أنه أمر سيء، بالنسبة لي، أنا شخص هادئ، لكني ودود مع الجميع في الفريق".

أضاف: "لذلك أعتقد أن مو أيضًا رجل لطيف، وأعتقد أنه داخل الملعب، تستطيع أن ترى أنه أحيانًا يمرر لي، وأحيانًا لا يمرر لي".

وأردف:"في اليوم التالي عقب مباراة بيرنلي جاء صلاح في اليوم التالي وأراد أن يتحدث معي، لكنه لم يكن يعرف متى أو كيف يقول ذلك، صلاح كان يعتقد أنني لا زلت غاضبًا منه، لأننا لم نتحدث بعد المباراة، لكن في اليوم التالي قال لي: هل يمكن أن نتحدث؟ وقلت له حسنًا لا مشكلة وأعتقد أنه منذ هذا اليوم أصبحنا أقرب، أحيانًا يحدث ذلك لأننا مهاجمين، خاصة وأن مو عندما يرى الكرة لا يرى أحد، هو لم يفعل ذلك لسبب شخصي، بل لأنه فقط يريد أن يسجل".

يذكر أن البرازيلي فيرمينيو زميلهم في ليفربول حينها ذكر في كتابه :"أنهما لم يكونا أبدًا أفضل الأصدقاء، كان من النادر رؤية الحديث بينهما".

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم محمد علي بن رمضان خلال مباراة قطر وتونس في كأس العرب؟



5 صور لظهور إمام عاشور بنيولوك جديد في معسكر منتخب مصر