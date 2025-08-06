أغلى 20 لاعبا فى الانتقالات الصيفية الحالية

كتبت ـ هند عواد

يشهد سوق الانتقالات الصيفية لعام 2025 نشاطًا مكثفًا وصفقات ضخمة، وسط ترقب مستمر من جماهير الأندية الكبرى حول العالم، ورغم أن القائمة مرشحة للتغير خلال الأسابيع المقبلة، إلا أن العديد من الصفقات الكبيرة قد أُبرمت بالفعل.

فيما يلي ترتيب أغلى 20 صفقة انتقال حتى الآن:

1) فلوريان فيرتز (من باير ليفركوزن إلى ليفربول)

100 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 116 مليون

2) هوجو إيكيتيكي (من آينتراخت فرانكفورت إلى ليفربول)

69 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 79 مليون

استغل ليفربول تعنت نيوكاسل في بيع إيزاك، ووجه أنظاره نحو إيكيتيكي لتعزيز خط الهجوم.

3) برايان مبيومو (من برينتفورد إلى مانشستر يونايتد)

65 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 71 مليون

4) ماثيوس كونيا (من ولفرهامبتون إلى مانشستر يونايتد)

62.5 مليون جنيه إسترليني

صفقة كادت أن تتعثر بسبب قيود مالية فرضها السير جيم راتكليف، لكنها تمت في النهاية.

5)لويس دياز (من ليفربول إلى بايرن ميونيخ)

60.5 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 64.8 مليون

رحيل دياز يفتح الباب أمام تغييرات في تشكيل ليفربول، ويزيد التكهنات حول قرب انتقال إيزاك للأنفيلد.

6)مارتن زوبيمندي (من ريال سوسيداد إلى آرسنال)

60 مليون جنيه إسترليني

بعد رفض عرض ليفربول في 2024، وافق اللاعب هذا الصيف على الانتقال لأرسنال، سعيًا لخوض تجربة جديدة في إنجلترا.

7)ماتيو ريتيجي (من أتالانتا إلى القادسية)

56.3 مليون جنيه إسترليني

انتقل هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، إلى الدوري السعودي.

8) فيكتور جيوكيريس (من سبورتنج لشبونة إلى آرسنال)

55 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 63 مليون

9) جواو بيدرو (من برايتون إلى تشيلسي)

55 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 60 مليون

10) محمد قدوس (من وست هام إلى توتنهام)

55 مليون جنيه إسترليني

11)أنتوني إلانجا (من نوتنجهام فورست إلى نيوكاسل يونايتد)

52 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 55 مليون

عزز نيوكاسل جناحه الهجومي بعد تأخره في إبرام تعاقدات بالموسم الماضي، وينضم أنتوني إلى جوردون وإيزاك.

12) دين هويسن (من بورنموث إلى ريال مدريد)

50 مليون جنيه إسترليني

دفع ريال مدريد الشرط الجزائي للمدافع الشاب، مع توزيع نسبي للعائد بين يوفنتوس وملقا كأندية سابقة له.

13)جيمي جيتنز (من بوروسيا دورتموند إلى تشيلسي)

48.5 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 52 مليون

14) نوني مادويكي (من تشيلسي إلى آرسنال)

48.5 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 52 مليون

15) تيجاني رايندرز (من ميلان إلى مانشستر سيتي)

46.6 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 59.2 مليون

انضم أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لبطل أوروبا استعدادًا لكأس العالم للأندية الماضي.

16) ألفارو كاريراس (من بنفيكا إلى ريال مدريد)

43 مليون جنيه إسترليني

17) ميلوس كيركيز (من بورنموث إلى ليفربول)

40 مليون جنيه إسترليني

18)أليكس باينا (من فياريال إلى أتلتيكو مدريد)

38.9 مليون جنيه إسترليني، ترتفع إلى 43.2 مليون

19) فرانكو ماستانتونو (من ريفر بليت إلى ريال مدريد)

38.5 مليون جنيه إسترليني

20) جان كلير توديبو (من نيس إلى وست هام يونايتد)

35.4 مليون جنيه إسترليني