تشكيل فريق برشلونة لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

09:48 م الأحد 31 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية للفريق استعدادًا لمواجهة رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب فاييكاس.

وجاء التشكيل الأساسي لبرشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: كوندي - إريك جارسيا - كريستينسن - بالدي.

خط الوسط: دي يونج - بيدري - أولمو.

خط الهجوم: يامين يمال - رافينيا - توريس.

هانز فيلك برشلونة رايو فاييكانو الدوري الإسباني
