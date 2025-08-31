هدف فوز ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

القاهرة - مصراوي

نجح فريق ليفربول في قص شريط التسجيل خلال المباراة التي تجمعه بنظيره آرسنال مساء اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف ليفربول اللاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83 من عمر المباراة من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها.

وبهذا الفوز احتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.