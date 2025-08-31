مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

0 1
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 0
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

هدف فوز ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

08:42 م الأحد 31 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
  • عرض 4 صورة
    خلال مباراة ليفربول وأرسنال
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نجح فريق ليفربول في قص شريط التسجيل خلال المباراة التي تجمعه بنظيره آرسنال مساء اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي.

وسجل هدف ليفربول اللاعب دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83 من عمر المباراة من تسديدة قوية عجز الحارس عن تصديها.

وبهذا الفوز احتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، بينما يأتي آرسنال في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"أرقام خادعة".. مجدي الجلاد يحلل نتائج "تنسيقية شباب الأحزاب" في انتخابات الشيوخ الأخيرة