كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

ملخص مباراة السنغال وبنين في كأس أمم أفريقيا 2025

كتب - يوسف محمد:

08:42 م 30/12/2025 تعديل في 11:11 م
    منتخب السنغال للمحليين
    منتخب السنغال
    منتخب السنغال

حقق منتخب السنغال فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب بنين اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وبهذه النتيجة رفع منتخب السنغال رصيده إلى النقطة رقم 7 في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، فيما توقف رصيد بنين عند النقطة رقم 3 في المركز الثالث بالمجموعة.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

ويدخل منتخب السنغال اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي، عبد الله سيك، الحاجي مالك ضيوف وكريبان دياتا

خط الوسط: إدريسا جانا جاي، باب ماتار سار، لامين كامارا وإيليمان ندياي

خط الهجوم: ساديو ماني وحبيب ديالو

أبرز أحداث مباراة الشنغال وبنين في أمم أفريقيا 2025:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 10: سيطرة سنغالية على الكرة ولكن دون خطورة

الدقيقة 15: توقف المباراة لعلاج لاعب منتخب السنغال

الدقيقة 23: تسديدة قوية من لاعب منتخب بنين ولكنها تمر بجوار مرمى منتخب السنغال

الدقيقة 33: محاولات من لاعبي السنغال لتسجيل الهدف الأول في مرمى بنين

الدقيقة 36: تسديدة قوية من لاعب منتخب السنغال يتصدى لها حارس مرمى بنين

الدقيقة 37: عرضية من ساديو ماني يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 38: عبد الله سيك يسجل الهدف الأول للسنغال في مرمى بنين

الدقيقة 44: عرضية من لاعب منتخب السنغال يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 51: تسديدة قوية من لاعب السنغال تمر بجوار مرمى بنين

الدقيقة 59: عرضية من لاعب السنغال يبعدها دفاع منتخب بنين

الدقيقة 62: حبيب ديالو يسجل الهدف الثاني للسنغال في مرمى بنين

الدقيقة 71: بطاقة حمراء لكوليبالي مدافع منتخب السنغال

الدقيقة 74: تسديدة قوية من لاعب منتخب بنين يتصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال

الدقيقة 86: فرصة الهدف الأول لبنين ولكن ميندي يتصدى لإنفرادلاعب منتخب بنين

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 6+90: شريف ندياي يسجل الهدف الثالث لمنتخب السنغال في مرمى بنين

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة

منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية السنغال وبنين بث مباشر مباراة السنغال وبنين

