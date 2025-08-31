كتب ـ محمد الميموني:

استقر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برايتون ومانشستر سيتي

ويلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون عند الرابعة عصر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر سيتي مباراة برايتون بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيمس ترافورد.

خط الدفاع: ريكو لويس، جون ستونز، روبن دياز، آيت نوري.

وفي خط الوسط: تيجاني ريندرز، رودري، أوسكار بوب.

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا، عمر مرموش.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ترتيب برايتون ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

ويحتل فريق برايتون قبل المباراة المركز الثامن عشر برصيد نقطة، فيما يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.