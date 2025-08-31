مباريات الأمس
الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

10 لاعبين تحت شعار"صديق الأمس منافس اليوم" في دوري الأبطال

05:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

أوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26 التي أقيمت في مدينة موناكو الفرنسية، العدد من اللاعبين في مواجهة فرقهم السابقة.

ويواجه ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد ناديه السابق ليفربول، بينما يلاقي كيفين دي بروين ناديه السابق مانشستر سيتي رفقة نابولي.

10 لاعبين تحت شعار"صديق الأمس منافس اليوم"

1. ألكسندر أرنولد (ليفربول) ضد ريال مدريد

2. كيفن دي بروين (نابولي) ضد مانشستر سيتي

3. إنزو فيرنانديز (تشيلسي) ضد بنفيكا

4. دين هويسن (ريال مدريد) ضد يوفنتوس

5. كيليان مبابي (ريال مدريد) ضد موناكو

6. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) ضد بوروسيا

7. هوجو إيكيتيكي (ليفربول) ضد فرانكفورت

8. ساني (جلطة سراي) ضد مانشستر سيتي

9. بول بوجبا (موناكو) ضد يوفنتوس

10. عثمان ديمبلي (باريس) ضد برشلونة

