قد يعادل أسطورة يونايتد.. ماذا ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال؟

09:00 ص الأحد 31 أغسطس 2025
background

كتبت-هند عواد:

يستضيف ليفربول نظيره أرسنال على ملعب "أنفيلد"، في التاسعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان الأوائل في الموسم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ موسم 2017-2018، عندما فاز تشيلسي 2-1 على توتنهام هوتسبير في الجولة الثانية.

وبدأ كلا الفريقين الموسم بانتصارين من مباراتين، إذ يعد توتنهام الفريق الوحيد الآخر الذي حقق سجلاً 100% في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الثالثة، ومع ذلك.

ماذا ينتظر محمد صلاح في مباراة أرسنال؟

سجل محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول على بورنموث في اليوم الافتتاحي وحصل على تمريرة حاسمة لهدف الفوز الذي سجله ريو نجوموها في الوقت بدل الضائع ضد نيوكاسل.

وسجل محمد صلاح 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال، ولا يتفوق عليه في هذا العدد سوى هاري كين (14) وواين روني (12)، وهكذا قد يتساوى أول يتخطى رون أسطورة يونايتد السابقة.

