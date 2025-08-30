مباريات الأمس
"بيرتجل ويرمي لاعبين وخلاص".. مساعد كوبر يوجّه انتقاد قوي إلى ربيبرو

10:57 م السبت 30 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

وجه محمود فايز المساعد السابق للأرجنتيني هيكتور كوبر في جهاز منتخب مصر، رسالة مثيرة إلى الإسباني خوسيه ربيبرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب فايز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"فعلاً فعلاً… والله ما فاهم طريقة مستر ريبيرو…!! تغيير مراكز كثير جداً بين اللاعبين… خاصة تريزيجيه، زيزو، بن شرقي، بن رمضان…!! ترك الفاعلية الهجومية لاجتهادات اللاعبين والارتجالية الفردية… (نمشيها ارتجالية)".

وأضاف:"عادي جداً… إني كنت ألعب بثلاثة ارتكاز: أحمد رضا، وديانج، وبن رمضان… هيساعدوك بشكل كبير في الخروج بالكرة، وتوفّر مجهود الوينجات للهجوم بدل استنفادهم بالنزول لنصف الملعب كثيراً".

وتابع:"وعلى اليمين زيزو (على عدلته)… وتريزيجيه على الشمال (عدلته)… وقُدامهم مهاجم".

وأتم حديثه قائلاً:"وبن شرقي احتياطي كورقة رابحة… كان ممكن ينزل وينشّط الفريق، الفكرة مش رمي لاعبين كثير وخلاص… والله تعالى أعلم".

خوسيه ريبيرو مساعد كوبر الأهلي
