بينهم ريال مدريد.. مواعيد مباريات مرموش مع السيتي في دوري الأبطال

كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جدول مواعيد مباريات مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26.

ويواجه مانشستر سيتي الذي يلعب في صفوفه المصري عمر مرموش منافسه ريال مدريد في الجولة السادسة من دوري الأبطال، يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر ديسمبر المقبل.

مواجهات مانشستر سيتي في دوري الأبطال

نابولي - الخميس 18 سبتمبر

موناكو - الأربعاء 1 أكتوبر

فياريال - الثلاثاء 21 أكتوبر

بوروسيا دورتموند - الأربعاء 5 نوفمبر

باير ليفركوزن - الثلاثاء 25 نوفمبر

ريال مدريد - الأربعاء 10 ديسمبر

جليمت - الثلاثاء 20 يناير 2026

جلطة سراي - الأربعاء 28 يناير 2026

