هل يتدخل محمد صلاح في اختيار صفقات ليفربول؟.. اللاعب يرد

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف النجم المصري بصفوف ليفربول محمد صلاح ما يتردد عن تدخله في بعض الأوقات لاختيار صفقات لاعبين بأعينهم لينضموا للريدز خلال فترات الانتقالات.

صلاح قال خلال لقاء مع شبكة سكاي سبورت مساء الجمعة:" لأكون صادقًا المدرب أرني سلوت يعطيني المساحة لأقول رأيي عما نحتاج للتحسن، وإذا ذهبت للتحدث معه بأننا نريد هذا اللاعب في ذلك المركز فأعتقد أنه سيستمع بشكل جيد وهذا ما أقدره".

وأشار صاحب الـ33 عامًا إلى أنه عقد جلسة مع سلوت قبل انطلاق الموسم ولكنه لم يخبره بأنه يريد ضم لاعبًا بعينه :"أعرف دوري وهو المسؤول".

وأبرم ليفربول أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية بضم هوجو إيكيتيكي، جيريمي فريمبونج، ميلوس كيركيز، جيوفاني ليوني، جيورجي مامارداشفيلي، أرمين بيتشي، فلوريان ورتز، فريدي وودمان بالإضافة إلى ويل رايت.

