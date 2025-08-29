مباريات الأمس
نادي إنجليزي يسعى للتعاقد مع مرموش.. والسيتي يرد

02:28 م الجمعة 29 أغسطس 2025
كتب - محمد القرش:

يسعى نادي توتنهام هوتسبير للتعاقد مع المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت شبكة "سيتي إكسترا" أن توتنهام استفسر عن موقف عمر مرموش من مانشستر سيتي استعدادا للتعاقد معه وتدعيم فريق الديوك.

وأفادت الشبكة أن هوتسبير أيضًا يريد التعاقد مع جيرمي دوكو وناثان آكي، بعد أن تلقى الرفض من السيتي بشأن التعاقد مع سافينيو.

وأضافت الشبكة أن مانشستر سيتي رفض فكرة الاستغناء عن المهاجم المصري، حيث يعد من أهم الصفقات الجديدة للفريق على مستوى الخط الهجومي.

يُذكر أن السيتي تعاقد مع مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو.

