هل يكسر كريستيانو رونالدو "عقدة" التعاون؟

كتبت-هند عواد:

يواجه النصر نظيره التعاون، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكريستيانو رونالدو ورفاقه، بعد خسارة لقب السوبر السعودي، إلا أن البرتغالي يمتلك رقما سلبيا ضد التعاون.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، فرض اسمه كأبرز نجوم المسابقة، متصدرا قائمة الهدافين، ورغم ذلك يعتبر التعاون، الخصم الأصعب بالنسبة لرونالدو.

وسجل رونالدو هدفا وحيدا في شباك التعاون، خلال المباريات التي جمعتهما، من أصل 23 تسديدة سددها، وهو المعدل التهديفي الأقل لرونالدو.

