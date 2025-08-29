مباريات الأمس
هل يكسر كريستيانو رونالدو "عقدة" التعاون؟

01:08 م الجمعة 29 أغسطس 2025
    كريستيانو رونالدو
    احتفال كريستيانو رونالدو الشهير
    كريستيانو رونالدو 1_Easy-Resize.com
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
كتبت-هند عواد:

يواجه النصر نظيره التعاون، في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد هذا الظهور هو الأول لكريستيانو رونالدو ورفاقه، بعد خسارة لقب السوبر السعودي، إلا أن البرتغالي يمتلك رقما سلبيا ضد التعاون.

ومنذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى الدوري السعودي، فرض اسمه كأبرز نجوم المسابقة، متصدرا قائمة الهدافين، ورغم ذلك يعتبر التعاون، الخصم الأصعب بالنسبة لرونالدو.

وسجل رونالدو هدفا وحيدا في شباك التعاون، خلال المباريات التي جمعتهما، من أصل 23 تسديدة سددها، وهو المعدل التهديفي الأقل لرونالدو.

كريستيانو رونالدو النصر الدوري السعودي النصر والتعاون
