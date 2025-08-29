هل يلتقي صلاح ومرموش؟.. مواجهات عربية في دوري أبطال أوروبا

كتبت-هند عواد:

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا، عن مواجهات قوية، أبرزها لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، وريال مدريد وليفربول، ومن بين هذه المواجهات، لقاءات يصطدم فيها لاعبون عرب بعضهم ببعض.

ويصطدم المحترف المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالمغربي إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا.

ولا تعد هذه المباراة الوحيدة التي يصطدم فيها إبراهيم دياز بلاعب مصر، إذ يواجه المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، وزميله في الفريق الجزائري ريان آيت نوري، وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويواجه الثنائي العربي في مانشستر سيتي، عمر مرموش وريان آيت نوري، الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا دورتموند، على ملعب "الاتحاد".

ويواجه محمد صلاح لاعبين عربًا آخرين، بخلاف دياز، ليس بينهم مرموش، إذ يواجه الجزائري أمين جويري، والمغربيين أمين حارث وبلال نادر، في مباراة ليفربول وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، على ملعب "فيلودروم".

ويصطدم محمد صلاح بثلاثة آخرين، عندما يحل ليفربول ضيفًا على آينتراخت فرانكفورت الألماني، وهم التونسي إلياس السخيري، والجزائري فارس شايبي، والسوري محمود داود.

