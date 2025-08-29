مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس الجاري، في مختلف الدوريات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم يواجهة، اي سي ميلان نظيره ليتشي في الدوري الإيطالي، بينما يواجه النصر السعودي فريق التعاون في الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيسي ضد ساسولو - 7:30 مساء - منصة STARZPLAY

اي سي ميلان ضد ليتشي - 9:45 مساء - منصة STARZPLAY

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هامبورج ضد سانت باولي - 9:30 مساء - أم بي سي أكشن

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

إلتشي ضد ليفانتي - 8:30 مساء - بي إن سبورت 5

فالنسيا ضد خيتافي - 10:30 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لانس ضد بريست - 9:45 مساء - بي إن سبورت أكسترا 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الهلال ضد الرياض - 6:50 مساء - الثمانية 1

الشباب ضد الخليج - 9:00 مساء - الثمانية 3

النصر ضد التعاون - 9:00 مساء - الثمانية 2

مواعيد مباريات دوري المحترفين المصري

المنصورة ضد الإنتاج الحربي - 4:30 مساء

بلدية المحلة ضد طنطا - 6:30 مساء

الترسانة ضد مسار - 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري الممتاز

المقاولون العرب ضد سيراميكا كليوباترا - 6:00 مساء - أون تايم سبورت 1

الاتحاد السكندري ضد إنبي - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2