كلبه اسمه كلوب.. من هو المدرب الجديد الذي انضم إلى ليفربول؟

03:36 م الخميس 28 أغسطس 2025
    أرني سلوت مدرب ليفربول (4)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (5)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (6)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (2)
    أرني سلوت مدرب ليفربول (3)
كتبت-هند عواد:

يستعد الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول الإنجليزي، لاستقبال فرد جديد في جهازه الفني.

وذكرت صحيفة " The Athletic "، أن ليفربول وقع مع المدرب البرازيلي (المولد) لويز فرناندو إيوبيل، لينضم إلى الجهاز الفني لليفربول بقيادة أرني سلوت.

لويز فرناندو إيوبيل صاحب الـ36 عاما، بدأ مشواره كمحلل أداء ثم أصبح مساعدا للمدرب في عدة أندية، مثل باهيا، فاسكو دا جاما، كوريتيبا، جوفنتودي، وفي عام 2025، انضم إلى أتليتيكو مينيرو كمدرب مساعد.

وتعتبر هذه الخطوة حلم بالنسبة لإيوبيل الذي يعشق الألماني يورجن كلوب، إذ قال في مقابلة مع " GE Globo": "أنا مواطن ألماني، وبسبب خلفيتي فإن قدوتي الرئيسية بشكل عام هي يورجن كلوب، لدرجة أن كلبي سُمي يورجن كلوب، تكريمًا له".

أرني سلوت ليفربول الجهاز الفني لليفربول
