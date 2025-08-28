مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

جميع المباريات

إعلان

بينهم الشيبي وداري. الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي النيجر وزامبيا

02:19 م الخميس 28 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب لتصفيات كأس العالم (5)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب لتصفيات كأس العالم (4)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب لتصفيات كأس العالم (2)
  • عرض 5 صورة
    منتخب المغرب لتصفيات كأس العالم (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته لخوض مباراتي النيجر وزامبيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب المغرب، وجود ثنائي الدوري المصري محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأشرف داري مدافع الأهلي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة النيجر يوم الجمعة 5 سبتمبر بمدينة الرباط، وزامبيا يوم الإثنين 8 سبتمبر في مدينة لوساكا.

اقرأ أيضًا:

فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

3 صور لموقف إنساني من مروان عطية مع طفلة مصابة بالسرطان

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب قائمة منتخب المغرب الركراكي الشيبي أشرف داري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحرش بها في مقابر الإمام الشافعي.. القبض على سائق تعدى على أجنبية بالقاهرة
بعد الجدل وتحويله للتحقيق.. طبيب تكميم معدة "طفلة" يحذف الفيديو
لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة