بينهم الشيبي وداري. الركراكي يعلن قائمة المغرب لمباراتي النيجر وزامبيا

كتبت-هند عواد:

أعلن وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، قائمته لخوض مباراتي النيجر وزامبيا، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب المغرب، وجود ثنائي الدوري المصري محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأشرف داري مدافع الأهلي.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة النيجر يوم الجمعة 5 سبتمبر بمدينة الرباط، وزامبيا يوم الإثنين 8 سبتمبر في مدينة لوساكا.

