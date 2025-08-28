فندق بالمطار.. لاعب يلجأ لحيلة للرحيل عن فريقه.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

يغادر نجم مانشستر سيتي أنتوني قصره وينتقل إلى فندق بالمطار، في محاولة لإجبار ناديه على الموافقة برحيله إلى ريال بيتيس.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أخبر المدير الفني للفريق روبن أموريم الجناح البرازيلي أنه لا مستقبل له في يونايتد، على الرغم من تمتعه بفترة ناجحة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع ريال بيتيس.

ودخل ريال بيتيس في محادثات مع مانشستر يونايتد، لضم أنتوني بشكل دائم، مقابل 33 مليون يورو.

وكان أنتوني البالغ من العمر 25 عامًا يعيش سابقًا مع زوجته وعائلته في منزل في هيل، مانشستر الكبرى، حيث عاش بول بوجبا أيضًا في وقت ما.

ولكن الجناح وعائلته يقيمون الآن في فندق ماريوت، على بعد أقل من خمس دقائق من مطار مانشستر، مع ركن سيارته البورش التي تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه إسترليني في موقف السيارات.

وتبلغ تكلفة الغرف في الفندق ذي الأربع نجوم 130 جنيها إسترلينيا في الليلة، وواجه هذا الفندق انتقادا من نزلاء آخرون على موقع TripAdvisor بسبب شعورهم بأنه "متهالك" أثناء "إقامتهم المخيبة للآمال" بينما اشتكى آخرون من عدم تنظيف غرفهم بشكل صحيح.

وقالت الصحيفة: "من الواضح أن أنتوني يرغب في مغادرة أولد ترافورد، وقد بذل قصارى جهده لضمان استعداده للرحيل في حال تلقيه عرضًا من نادٍ آخر. قد يكون على متن طائرة خلال 30 دقيقة".