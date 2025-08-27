مباريات الأمس
يرمز لثلاث.. مفاجأة بشأن خاتم خطبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

04:27 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

كشف خبراء المجوهرات مفاجأة بشأن الخاتم الذي قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى جورجينا رودريجيز لخطبتها وقدرت قيمته بـ5 ملايين دولار.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورتها وهي ترتدي الخاتم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "نعم أقبل. في هذه الحياة وفي كل حيواتي".

وقال توبياس كورميند، المدير التنفيذي لشركة Diamonds 77، في تصريحات نشرها موقع "RT"، إن الخاتم يزن 35 قيراطا، وجاء بتصميم ثلاثي الأحجار البيضاوية، وهو تصميم نادر يرمز تقليديا إلى الماضي والحاضر والمستقبل للزوجين.

وأضاف: "الترصيع الثلاثي يعكس الذكريات المشتركة، والالتزام بالحاضر، والوعد بمستقبل مشترك، رسالة الخاتم الأساسية هي: أنت لي إلى الأبد – ماضيي وحاضري ومستقبلي".

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو جورجينا خاتم جورجينا زفاف كريستيانو رونالدو
