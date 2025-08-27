يرمز لثلاث.. مفاجأة بشأن خاتم خطبة كريستيانو رونالدو وجورجينا

كتبت-هند عواد:

كشف خبراء المجوهرات مفاجأة بشأن الخاتم الذي قدمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، إلى جورجينا رودريجيز لخطبتها وقدرت قيمته بـ5 ملايين دولار.

ونشرت جورجينا رودريجيز، صورتها وهي ترتدي الخاتم، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "نعم أقبل. في هذه الحياة وفي كل حيواتي".

وقال توبياس كورميند، المدير التنفيذي لشركة Diamonds 77، في تصريحات نشرها موقع "RT"، إن الخاتم يزن 35 قيراطا، وجاء بتصميم ثلاثي الأحجار البيضاوية، وهو تصميم نادر يرمز تقليديا إلى الماضي والحاضر والمستقبل للزوجين.

وأضاف: "الترصيع الثلاثي يعكس الذكريات المشتركة، والالتزام بالحاضر، والوعد بمستقبل مشترك، رسالة الخاتم الأساسية هي: أنت لي إلى الأبد – ماضيي وحاضري ومستقبلي".

