بقيادة مدرب منتخب مصر السابق.. اهتمام يوناني بمصطفى محمد

كتبت-هند عواد:

يهتم نادي باناثينايكوس اليوناني بالتعاقد مع المحترف المصري مصطفى محمد لاعب مهاجم نانت الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مصطفى محمد سيعوض ليونايديس لاعب باناثينايكوس الذي انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، مقابل 20 مليون يورو.

وأضاف التقرير، أن سبورتنج لشبونة سيتعاقد مع ليونايديس، لتعويض كونراد هاردار، الذي أنهى اتفاقه مع ميلان الإيطالي.

وأوضح التقرير، أن باناثينايكوس اليوناني لم يدخل في مفاوضات رسمية مع نانت الفرنسي حتى الآن، فيما يرغب الأخير في بيع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وفي حالة انضمام مصطفى محمد للفريق اليوناني، سيلعب تحت قيادة مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا.

