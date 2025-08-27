مباريات الأمس
بقيادة مدرب منتخب مصر السابق.. اهتمام يوناني بمصطفى محمد

02:27 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (7)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (6)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (5)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (10)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (9)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (4)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (8)
    مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي (1)
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
كتبت-هند عواد:

يهتم نادي باناثينايكوس اليوناني بالتعاقد مع المحترف المصري مصطفى محمد لاعب مهاجم نانت الفرنسي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن مصطفى محمد سيعوض ليونايديس لاعب باناثينايكوس الذي انتقل إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي، مقابل 20 مليون يورو.

وأضاف التقرير، أن سبورتنج لشبونة سيتعاقد مع ليونايديس، لتعويض كونراد هاردار، الذي أنهى اتفاقه مع ميلان الإيطالي.

وأوضح التقرير، أن باناثينايكوس اليوناني لم يدخل في مفاوضات رسمية مع نانت الفرنسي حتى الآن، فيما يرغب الأخير في بيع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو.

وفي حالة انضمام مصطفى محمد للفريق اليوناني، سيلعب تحت قيادة مدرب منتخب مصر السابق، البرتغالي روي فيتوريا.

اقرأ أيضًا:

حمير هافرتز وقطط صلاح.. الوجه الآخر لنجوم كرة القدم خارج الملاعب

"العربية بقت حديدة".. 24 صورة ترصد وفاة لاعب الإكوادور في حادث مروع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصطفى محمد نانت الفرنسي باناثينايكوس اليوناني اهتمام يوناني بمصطفى محمد
