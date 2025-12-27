مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

كأس مصر

الأهلي

- -
17:00

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
14:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
19:30

أستون فيلا

جميع المباريات

ليفربول يكرم أبناء ديوجو جوتا في لقاء ولفرهامبتون.. ما القصة؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 27/12/2025
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (3)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (4)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (5)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (14)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (2)
    أبناء ديوجو جوتا (2)
    أبناء ديوجو جوتا (3)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (1)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (10)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (13)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (12)
    ديوجو جوتا وزوجته وأبنائه (7)

يرافق نجلا البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، لاعبي الريدز وولفرهامبتون، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي.

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه الأصغر أنديه سيلفا، في حادث سير أليم في غرب إسبانيا، في يوليو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن نجي ديوجو جوتا، دينيس ودوارتي، سيدخلان مع الفريقين إلى أرض الملعب، إذ أنها المباراة الأولى التي تجمعهما منذ وفاة جوتا.

جدير بالذكر أن ديوجو جوتا لعب مع فريق ولفرهامبتون لمد 3 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2020، ويقضي معه 5 سنوات.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

ديوجو جوتا ليفربول وولفرهامبتون تكريم أبناء ديوجو جوتا

