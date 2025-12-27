ليفربول يكرم أبناء ديوجو جوتا في لقاء ولفرهامبتون.. ما القصة؟

يرافق نجلا البرتغالي الراحل ديوجو جوتا لاعب ليفربول، لاعبي الريدز وولفرهامبتون، خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم، في الدوري الإنجليزي.

وتوفي ديوجو جوتا وشقيقه الأصغر أنديه سيلفا، في حادث سير أليم في غرب إسبانيا، في يوليو الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية، أن نجي ديوجو جوتا، دينيس ودوارتي، سيدخلان مع الفريقين إلى أرض الملعب، إذ أنها المباراة الأولى التي تجمعهما منذ وفاة جوتا.

جدير بالذكر أن ديوجو جوتا لعب مع فريق ولفرهامبتون لمد 3 سنوات، قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2020، ويقضي معه 5 سنوات.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على ليفربول، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي.

اقرأ أيضًا:

فرق شاسع.. مقارنة بين نجوم منتخب مصر وجنوب إفريقيا



"قبل مباراة جنوب أفريقيا".. 25 صورة وأبرز المعلومات عن عائلات نجوم منتخب مصر



موقف مصطفى محمد من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا



