محمد هاني يعتذر بعد طرده أمام جنوب أفريقيا

كتب : هند عواد

10:15 ص 27/12/2025 تعديل في 10:40 ص
كتبت- هند عواد:

اعتذر محمد هاني، مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد طرده في مباراة جنوب أفريقيا، مساء أمس.

وحقق منتخب مصر الفوز على جنوب أفريقيا، بهدف نظيف، ليصبح أول المتأهلين إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال محمد هاني، في تصريحات على قناة إم بي سي مصر 2: "أعتذر وبالتأكيد لن أقصد التعرض للطرد وسأتعلم من هذا الأمر".

وأضاف: "أشكر اللاعبين بعدما بذلوا جهوداً كبيرة ضد فريق كبير، والأهم هو التأهل وحسم الصدارة".

واختتم هاني: "لا أعتقد أنني أستحق الإنذار الأول، وجئنا للمغرب من أجل الفوز باللقب".

محمد هاني منتخب مصر جنوب أفريقيا كأس الأمم الأفريقية 2025

