رحيل لاعب ريال مدريد بعد 10 سنوات مع الفريق

كتب - محمد القرش:

أعلن نادي بايرن ليفركوزن التعاقد مع الإسباني لوكاس فاسكيز قادما من ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان عقد اللاعب صاحب الـ 34 عاما مع ريال مدريد قد انتهى، قبل أن يفضل الإسباني الرحيل من أجل خوض تجربة جديدة.

وانضم فاسكيز إلى ريال مدريد قادما من اسبانيول في موسم 2015/16، في صفقة بلغت قيمتها مليون يورو.

وخلال 402 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد، شارك الإسباني في 111هدفا (سجل 38 هدفا، وقدم 73 تمريرة حاسمة).

