الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

1 1
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

كاراجر ينتقد أداء محمد صلاح مع ليفربول بالموسم الحالي

05:47 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (8)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (3)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (2)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (4)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (7)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (5)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (9)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد (1)
واصل جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، انتقاداته للنجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح.

انتقاد كارجر لمحمد صلاح

كاراجار قال خلال تحليله نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل، إن هناك لاعبين بصفوف ناديه ظهروا ببداية سيئة جدًا خلال الموسم الجاري وكان صلاح أولهم رغم تسجيله هدفًا وصناعة آخر خلال أول مباراتين.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل

وكان فريق ليفربول قد خطف فوزًا قاتلاً أمام نيوكاسل بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي إذ جاء الهدف قاتل من صناعة محمد صلاح.

محمد صلاح كان قد سجل هدفًا بقميص ليفربول بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في مرمى بورنموث وهو اللقاء الذي انتهى بفوز الريدز برباعية مقابل هدفين.

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

ويستضيف فريق ليفربول عند 06:30 مساء يوم الأحد المقبل نظيره أرسنال ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

سالي منصور.. من هروب الأهلي إلى أزمة جديدة مع نادي رع

أول تفاصيل عن موعد ومكان حفل زواج كريستيانو وجورجينا

