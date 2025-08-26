مباريات الأمس
ماذا قدم محمد صلاح أمام نيوكاسل يونايتد؟

09:53 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

فاز ليفربول على نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3-2، في الثواني الأخيرة بالمباراة التي جمعتهما، مساء أمس الإثنين، في إطار منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف ليفربول الثلاثة عن طريق، ريان جرافينبيرش، هوجو إيكيتيكي، ريو نجوموها، فيما غاب المصري محمد صلاح عن التهديف.

وجاءت أرقام محمد صلاح في المباراة كالآتي:

تقييم 6.3/10

لعب 89 دقيقة

سجل 0

صنع هدفا

لمس الكرة 34 مرة

تمريرات صحيحة 17/25 (68%)

كرات طويلة صحيحة 0/1

فرص محققة 2

التسديد على المرمى 0

التسديد خارج المرمى 0

الفوز بالالتحامات الأرضية 1/2

الفوز بالالتحامات الأرضية 0/0

أخطاء 1

محمد صلاح ليفربول ليفربول ونيوكاسل يونايتد ترتيب ليفربول في الدوري
