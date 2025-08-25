مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

"لم يعتذر".. برونو فرنانديز يهاجم حكم مباراة مانشستر يونايتد وفولهام (فيديو)

01:08 م الإثنين 25 أغسطس 2025

برونو فرنانديز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

انتقد برونو فرنانديز الحكم كريس كافاناج لاصطدامه به قبل أن يهدر ركلة جزاء في مباراة مانشستر يونايتد مع فولهام أمس الأحد.

واعترف قائد مانشستر يونايتد بأنه شعر بالانزعاج لأن كافاناج لم يعتذر عن الاصطدام به أثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها في مباراة التعادل مع فولهام 1-1.

وقال فرنانديز في تصريحات صحفية: "كنت منزعجًا، كان ذلك لأن الحكم لم يعتذر، وهذا ما أثار غضبي في تلك اللحظة".

وأضاف: "كل لاعب يسدد ركلات جزاء له روتينه الخاص، وأسلوبه الخاص، هذا ليس عذرًا لإضاعة ركلة الجزاء، لقد سددت الكرة بعنف".

وقال كالفن باسي، مدافع فولهام، إن إهدار فرنانديز للفرصة كان "عدلاً" لأنه عوقب ظلماً لارتكابه خطأً ضد ماسون ماونت، كما زعم باسي أن ليني يورو دفعه من الخلف عندما تقدم يونايتد بهدف من ركلة ركنية.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

برونو فرنانديز برونو حكم مباراة اليونايتد مانشستر يونايتد وفولهام الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الاثنين
انخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء فصل الصيف
"فخ النجاة".. هل بدأت إسرائيل "التهجير الطوعي" للفلسطينيين من غزة؟