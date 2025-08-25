كتب - محمد القرش:

انتقد برونو فرنانديز الحكم كريس كافاناج لاصطدامه به قبل أن يهدر ركلة جزاء في مباراة مانشستر يونايتد مع فولهام أمس الأحد.

واعترف قائد مانشستر يونايتد بأنه شعر بالانزعاج لأن كافاناج لم يعتذر عن الاصطدام به أثناء تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها في مباراة التعادل مع فولهام 1-1.

وقال فرنانديز في تصريحات صحفية: "كنت منزعجًا، كان ذلك لأن الحكم لم يعتذر، وهذا ما أثار غضبي في تلك اللحظة".

وأضاف: "كل لاعب يسدد ركلات جزاء له روتينه الخاص، وأسلوبه الخاص، هذا ليس عذرًا لإضاعة ركلة الجزاء، لقد سددت الكرة بعنف".

وقال كالفن باسي، مدافع فولهام، إن إهدار فرنانديز للفرصة كان "عدلاً" لأنه عوقب ظلماً لارتكابه خطأً ضد ماسون ماونت، كما زعم باسي أن ليني يورو دفعه من الخلف عندما تقدم يونايتد بهدف من ركلة ركنية.

يُذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.