مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

جميع المباريات

إعلان

ريمونتادا تاريخية.. منتخب مصر يفوز على تركيا في بطولة العالم للكرة الطائرة

10:03 ص الإثنين 25 أغسطس 2025

منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أحدث منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ريمونتادا تاريخية أمام نظيره التركي في بطولة العالم 2025.

وفاز الفراعنة على تركيا بنتيجة الأشواط 3-2 بعد التأخر 2-1، في رابع المواجهات ببطولة العالم تحت 21 عاما.

وكان منتخب مصر فاز على المغرب وتايلاند قبل الخسارة من أمريكا بنتيجة 3-2، حيث تأهل إلى دور ثمن النهائي.

ويتبقى للفراعنة مباراة واحدة في دور المجموعات، حيث يواجه منافسه الصين غدا الثلاثاء الموافق 26 أغسطس.

وتضم بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب 24 منتخبا تم توزيعهم على 4 مجموعات، إذ يتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى ثمن النهائي مباشرة، وتخوض باقي المنتخبات مباريات ترتيبية من المركز الـ17 حتى 24.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للكرة الطائرة منتخب مصر الكرة الطائرة بطولة العالم للكرة الطائرة مصر وتركيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد انتهاء الصيف فلكيا وانتهاء الموجات الحارة وبداية التوقيت الشتوي