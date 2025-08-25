كتب - محمد القرش:

أحدث منتخب مصر للشباب للكرة الطائرة ريمونتادا تاريخية أمام نظيره التركي في بطولة العالم 2025.

وفاز الفراعنة على تركيا بنتيجة الأشواط 3-2 بعد التأخر 2-1، في رابع المواجهات ببطولة العالم تحت 21 عاما.

وكان منتخب مصر فاز على المغرب وتايلاند قبل الخسارة من أمريكا بنتيجة 3-2، حيث تأهل إلى دور ثمن النهائي.

ويتبقى للفراعنة مباراة واحدة في دور المجموعات، حيث يواجه منافسه الصين غدا الثلاثاء الموافق 26 أغسطس.

وتضم بطولة العالم لكرة الطائرة للشباب 24 منتخبا تم توزيعهم على 4 مجموعات، إذ يتأهل المنتخبات الأربعة الأولى إلى ثمن النهائي مباشرة، وتخوض باقي المنتخبات مباريات ترتيبية من المركز الـ17 حتى 24.