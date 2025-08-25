مباريات الأمس
وسام أبو علي يثير الجدل خلال مباراة كولومبوس ونيو إنجلاند بالدوري الأمريكي (صور)

04:13 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب - يوسف محمد:

ظهر وسام أبو علي للمرة الأولى رفقة فريق كولومبوس كرو الأمريكي أمس الأحد، خلال مباراة الفريق أمام نظيره نيو إنجلاند في الدوري الأمريكي.

وتعد هذه المرة الأولى الذي يشارك فيها وسام مع الفريق الأمريكي، منذ الانتقال إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من النادي الأهلي مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

وخطف أبو علي الذي يلعب ضمن صفوف منتخب فلسطين ولكنه يحمل الجنسية الدنمارك أيضًا، الأنظار أمس ليس فقط بسبب ظهوره الأول مع كولومبوس، لكن بسبب ظهور صورة اللاعب في غرف ملابس الفريق الأمريكي ولكن بجواره علم "الدنمارك" وليس فلسطيني، على الرغم من كونه يشارك مع منتخب الفدائي.

وما أثار حالة واسعة من الجدل، أن أبو علي لم يبدي أي ردة فعل على عدم الاستعانة بعلم منتخب فلسطين، في الفيديو الذي ظهر للاعب داخل غرف ملابس فريقه، قبل مباراة الأمس أمام نيو إنجلاند.

ويذكر أن فريق كولومبوس الأمريكي، كان قد تلقى الهزيمة أمس أمام نيو إنجلاند بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي شهد مشاركة أبو علي كبديل في الشوط الثاني.

وشهدت فترة الانتقالات حالة من الشد والجذب القوية، بين النادي الأهلي ووسام أبو علي حيث كان يرغب المارد الأحمر في استمرار اللاعب ضمن صفوفه، فيما أصر اللاعب على الانتقال إلى الدوري الأمريكي، ليوافق المارد الأحمر في النهاية على طلب اللاعب.

وسام أبو علي النادي الأهلي كولومبوس الأمريكي الدوري الأمريكي
