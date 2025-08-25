مباريات الأمس
أهداف ريال مدريد و ريال أوفييدو في الدوري الإسباني

03:45 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
القاهرة – مصراوي

حقق فريق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على نظيره ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، الموافق 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وسجّل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي في الدقيقتين 37 و83، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو بدون نقاط في المركز التاسع عشر.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

