أهداف ريال مدريد و ريال أوفييدو في الدوري الإسباني
القاهرة – مصراوي
حقق فريق ريال مدريد فوزًا مستحقًا على نظيره ريال أوفييدو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، الموافق 24 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.
وسجّل أهداف ريال مدريد كل من كيليان مبابي في الدقيقتين 37 و83، وفينيسيوس جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع (90+3).
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو بدون نقاط في المركز التاسع عشر.
ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد في مباراته المقبلة مع ريال مايوركا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.
⚡️ كيليان مبابي يفتتح التسجيل لريال مدريد في شباك ريال أوفييدو! 🔥⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 24, 2025
😮⚽ ريال أوفييدو يهدر فرصة التعادل… ليعاقبه ريال مدريد سريعًا بتسجيل الهدف الثاني! 🔥🔴#الدوري_الإسباني #ريال_مدريد#laliga #RealMadrid pic.twitter.com/P3KnzP67h6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 24, 2025
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— عمرو (@bt3) August 24, 2025
راااااااااااااااااااااااااااااااائع!!!!! ياله من هدف جميل جدًا!!!
فينيسيوس جونيور يسجل هدف جميل لصالح الريال!!!!
🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍😰😰😰😰😰😰😰
pic.twitter.com/wTu2AgzhYY
