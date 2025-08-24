كتب - مصطفى الجريتلي:

جاء تحضير فريق النصر هذه المرة مختلفًا إذ ركزّ على التعاقد مع صفقات مميزة بارزة حتى وإن كانت بعدد صغير لتدعيم صفوفه وهي ماظهر بها تدخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الاختيارات بحسب تقارير صحفية.

"رونالدو فاز بكل شيء في مسيرته لكنه لم يحقق لقباً بعد في السعودية وسأحاول مساعدته في ذلك".. هذا كان رد المدير الفني البرتغالي جيسوس على سبب موافقته على تدريب غريم الهلال الذي صنع معه المجد.

صاحب الـ 40 عامًا انضم لصفوف النصر في يناير 2023 ومنذ ذلك التاريخ لم يحقق أي بطولة مع النصر سوى البطولة العربية على حساب نظيره الهلال ـ بطولة ليست رسمية لدى فيفا ـ لذا كان يسعى "الدون" لكسر هذه العقدة التي يواجهها مع الفريق الذي جدد التعاقد معه حتى عام 2027.

صحيفة ماركا الإسبانية لفتت الانتباه خلال تقرير سابق لها إلى أن رونالدو يستغل دائرة معارفه ويتواصل مع اللاعبين شخصيًا لإقناعهم بمشروع النادي.

وكاد "صاروخ ماديرا" يتوّج ببطولته المحلية مع النصر حين واجه نظيره الأهلي يوم أمس السبت في نهائي كأس السوبر السعودي وهي مباراة كانت تاريخية لرونالدو إذ وصل للهدف رقم 100 مع النصر بعدما سجل هدفًا بالمباراة التي انتهت بخسارتهم بركلات الترجيح بنتيجة (5 ــ 3 ) بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدفين نظيفين.

قائد منتخب البرتغال أصبح أول لاعب لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف مع 4 أندية مختلفة ومنتخب بلاده.. ولكن هل تجربة النصر هي الأسوأ لرونالدو؟

المهاجم الدولي ارتدى خلال مسيرته الاحترافية قمصان 5 أندية: سبورتنج لشبونة البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، يوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي.

رونالدو خاض موسمًا وحيدًا مع فريق سبورتنج لشبونة 2002/23 وكان حينها في عامه الـ 17 إذ حصد معه بطولة السوبر البرتغالي على مستوى الفريق الأول إذ سجل 5 أهداف وصنع 6 لزملائه قبل أن يرحل لصفوف مانشستر يونايتد.

وخاض رونالدو بقميص يونايتد على فترتين 346 مباراة سجل خلالها 145 هدف وصنع 72 لزملائه وتوّج بـ 9 بطولات، ثم رحل لريال مدريد الذي سجل بقميصه 450 هدف وصنع 131 هدف لزملائه خلال 438 مباراة.

وحصد اللاعب مع الريال على 16 بطولة خلال 9 سنوات ثم رحلّ لصفوف يوفنتوس الذي ارتدى قميصه بـ 134 مباراة سجل خلالها 101 هدف وصنع 28 لزملائه وتوّج رفقته بـ5 بطولات خلال 3 مواسم قبل الانضمام للنصر إذ لم يتوّج معه ببطولة رسمية حتى الآن.