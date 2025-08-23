مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

أرسنال

5 0
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

1 1
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

1 0
22:30

برشلونة

الدوري الإيطالي

ميلان

1 2
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

تصرف غريب.. فودين يثير الجدل في مباراة السيتي وتوتنهام

09:31 م السبت 23 أغسطس 2025

فيل فودين

كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطة لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي من مباراة توتنهام، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

وظهر فودين بتصرف غريب، حيث ظهر في الصورة التي تم تداولها، جالسا على دكة بدلاء السيتي ويضحك تزامنا مع تسجيل توتنهام الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول.

ونشر أحد رواد وسائل الاجتماعي الصورة، وعلق: "فودين يضحك بعد هدف توتنهام الثاني!"، وكتب آخر: "فودين ليه يضحك".

يُذكرأن المباراة انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

