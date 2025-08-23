تصرف غريب.. فودين يثير الجدل في مباراة السيتي وتوتنهام

كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطة لفيل فودين لاعب مانشستر سيتي من مباراة توتنهام، التي أقيمت اليوم السبت، ضمن مواجهات الدوري الإنجليزي.

وظهر فودين بتصرف غريب، حيث ظهر في الصورة التي تم تداولها، جالسا على دكة بدلاء السيتي ويضحك تزامنا مع تسجيل توتنهام الهدف الثاني قبل انتهاء الشوط الأول.

ونشر أحد رواد وسائل الاجتماعي الصورة، وعلق: "فودين يضحك بعد هدف توتنهام الثاني!"، وكتب آخر: "فودين ليه يضحك".

يُذكرأن المباراة انتهت بفوز توتنهام على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

فودين يضحك بعد هدف توتنهام الثاني ! 😂 pic.twitter.com/JnutevLcAn — Mazen (@mazzenafc17) August 23, 2025

