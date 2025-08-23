مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة اليوم السبت الموافق 23 أغسطس الجاري، في مختلف الدوريات والمنافسات حول العالم.

ومن أبرز مباريات اليوم يواجه مانشستر سيتي نظيره توتنهام في الدوري الإنجليزي، ويلتقي برشلونة بنظيره ليفانتي في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم السبت

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد توتنهام - 2:30 مساء - بي إن سبورت 1

برينتفورد ضد أستون فيلا - 5:00 مساء - بي إن سبورت 1

بورنموث ضد وولفرهامبتون - 5:00 مساء - بي إن سبورت 2

بيرنلي ضد سندرلاند - 5:00 مساء - بي إن سبورت اكسترا 1

أرسنال ضد ليدز يونايتد - 7:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مايوركا ضد سيلتا فيجو - 6:00 مساء - بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد إلتشي - 8:30 مساء - بي إن سبورت 3

ليفانتي ضد برشلونة - 10:30 مساء - بي إن سبورت 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم ضد فولفسبورج - 4:30 مساء

يونيون برلين ضد شتوتجارت - 4:30 مساء - منصة شاهد VIP

فرايبورج ضد أوجسبورج - 4:30 مساء - منصة شاهد VIP

آينتراخت فرانكفورت ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء - منصة شاهد VIP

باير ليفركوزن ضد هوفنهايم - 4:30 مساء - منصة شاهد VIP

سانت باولي ضد بوروسيا دورتموند - MBC العراق

موعد مباريات الدوري الفرنسي

أولمبيك مارسيليا ضد باريس أف سي - 6:00 مساء - بي إن سبورت 4

نيس ضد أوكسير - 8:00 مساء - بي إن سبورت 5

أولمبيك ليون ضد ميتز - 10:05 مساء - بي إن سبورت 4

موعد مباريات الدوري الإيطالي

جنوي ضد ليتشي - 7:30 مساء - منصة STARZ PLAy

ساسولو ضد نابولي - 7:30 مساء - منصة STARZ PLAy

اي سي ميلان ضد كريمونيسي - 9:45 مساء - منصة STARZ PLAy

روما ضد بولونيا - 9:45 مساء - منصة STARZ PLAy